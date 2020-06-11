جامعة بابل تباشر امتحاناتها الإلكترونية للدراسات العليا

2020/06/11 | 16:58 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادشرعت جامعة بابل، اليوم الخميس، بإجراء امتحاناتها النهائية الإلكترونية لطلبة الدكتوراه في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة عبر منصة Google Classroom.وأشاد رئيس الجامعة الدكتور عادل الموسوي.في بيان تلقته "كلكامش برس"، "بجهود الكلية واللجنة الامتحانية لإنجاح الامتحانات الإلكترونية التي سبقتها اختبارات تجريبية على مدى الايام السابقة".وأضاف أن "الامتحان انتهى بنجاح ملحوظ وتفاعل إيجابي من الطلبة على مدى الساعات المخصصة للاختبار"، مشيرا الى أن "رئاسة الجامعة وفرت مناخات تمهيدية مسبقة إذ أعدت آلية متكاملة لعمل اللجان الامتحانية وآليات الامتحان وكيفية استخدام منصة Google classroom وكيفية إنشاء الصفوف وإضافة الأسئلة واستلام الإجابات، مع التأكيد على إمكانية استخدام الحاسوب أو الهاتف المحمول حسب تعليمات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي".وتابع أن "أداء الامتحانات جاء انسجاما وإجراءات السلامة الوقائية والتزاما باستكمال متطلبات السنة التحضيرية الحالية 2020/2019".

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