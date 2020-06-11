العراق يرفع سعر النفط المباع لآسيا

2020/06/11 | 17:00 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قالت شركة تسويق النفط العراقية (سومو) يوم الخميس إن العراق رفع سعر البيع الرسمي لخام البصرة الخفيف في يوليو تموز لآسيا إلى 1.25 دولاراً للبرميل فوق متوسط أسعار عمان/دبي المعروضة من خصم 4.55 دولاراً للبرميل في يونيو حزيران.

وقالت سومو في بيان إنه تقرر تسعير خام البصرة الثقيل لآسيا بخصم 0.60 دولاراً للبرميل عن أسعار عمان/دبي المعروضة.

وتحدد سعر البيع الرسمي لخام البصرة الخفيف في يوليو تموز لأسواق أمريكا الشمالية والجنوبية عند 0.85 دولاراً للبرميل فوق مؤشر أرجوس للخامات عالية الكبريت بارتفاع 0.55 دولاراً عن الشهر السابق، في حين زاد سعر خام كركوك للولايات المتحدة إلى 1.60 دولاراً للبرميل فوق أرجوس.

وبالنسبة لأوروبا، ارتفع سعر البيع الرسمي لخام البصرة الخفيف في يوليو تموز 2.10 دولار للبرميل فوق سعر برنت المؤرخ من خصم 2.30 دولاراً للبرميل، بينما زاد سعر البيع الرسمي لخام كركوك لشهر يوليو تموز إلى زائد 2.65 دولاراً.

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