21 عاما سجن لمطلق النار في مسجد بالنرويج

2020/06/11 | 17:00 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز حكم القضاء النرويجي، اليوم الخميس، بالسجن 21 عاما على اليميني المتطرف الذي حاول العام الماضي “قتل أكبر عدد ممكن من المسلمين” في مسجد بالقرب من العاصمة أوسلو.وذكرت محكمة بايروم بالقرب من العاصمة النرويجية أنه “حكم على فيليب مانسهاوس بالسجن لمدة 21 عاما قابلة للتجديد”.ويحاكم مانسهاوس (22 عاما) الذي يقول إنه ينتمي […]

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