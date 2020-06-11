محافظ النجف يوجه بحسم ملف 5 آلاف قطعة سكنية تخص منتسبي الشرطة

2020/06/11 | 17:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه محافظ النجف لؤي الياسري، اليوم الخميس، بحسم ملف 5 آلاف قطعة سكنية تخص منتسبي الشرطة في المحافظة.

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