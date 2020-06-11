اللجنة المالية: أسعار النفط الحالية تكفي لسد رواتب الموظفين

2020/06/11 | 17:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رهنت عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي محاسن حمدان، يوم الخميس، تقليل الإجراءات التقشفية التي اتبعتها الحكومة العراقية مؤخرا بارتفاع أسعار النفط.

وقالت حمدان، لوكالة شفق نيوز، إن “ارتفاع اسعار النفط، سيقلل من الاجراءات التقشفية، وسيحل الكثير من الاشكاليات وعلى رأسها توفير رواتب الموظفين”، مؤكدة ان “ارتفاع اسعار النفط، سيوقف الاقتراض الخارجي، ونحن في البرلمان لا يمكن الموافقة عليه مع ارتفاع اسعار النفط”.

وبينت أن “وضع اسعار النفط بشكلها الحالي، جيدة، وهي مستمرة في الارتفاع وهذا امر جيد للعراق لمواجهة الازمة المالية والاقتصادية، فيمكن بأسعار النفط الحالية توفير رواتب الموظفين، دون الحاجة الى القروض الخارجية”.

وكانت “أوبك+” اتفقت مؤخرا على تمديد الاتفاق القاضي بسحب نحو 10 في المئة من الإمدادات العالمية من السوق شهرا ثالثا حتى نهاية يوليو، وعقب التمديد.

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