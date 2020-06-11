2020/06/11 | 17:05 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… عقدت اللجنة العليا لمواجهة جائحة كورونا في محافظة السليمانية، اجتماعا باشراف المحافظ هفال ابو بكر.وذكر بيان للمحافظة أن الاجتماع بحث كيفية مواجهة المرحلة التي وصفتها بالخطيرة لانتشار فيروس كورونا، مؤكدا على الاستمرار بتطبيق الاجراءات الوقائية والرقابية والتعاون ما بين المواطنين ومؤسسات الدولة.واشار البيان الى، انه تم اصدار عدد من التعليمات الخاصة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السليمانية تحذر المواطنيين هنالك تهديد جدي على الحياة والمعيشة) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السليمانية تحذر المواطنيين هنالك تهديد جدي على الحياة والمعيشة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).