تفاصيل من حسن سالم بشأن المفاوضات.. املاءات اميركية على العراق

2020/06/11 | 17:06 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- موازين نيوز كشف النائب عن كتلة الصادقون النيابية حسن سالم، اليوم الخميس، تفاصيل عن الحوار الاستراتيجي والمفاوضات وانها ستكون عبارة عن املاءات امريكية على العراق.وقال سالم في بيان تلقت”العهد نيوز” نسخة منه، انه”بحسب المعلومات التي وردتنا بشأن المفاوضات بين العراق والولايات المتحدة الامريكية ضمن اتفاقية الأطر الإستراتيجية بأن المفاوضات هي عبارة عن املاءات […]

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