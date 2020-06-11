بالوثيقة، الاعتراف بمعهد شنكال للمعلمين

2020/06/11 | 17:06 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – بغداد بعد مناشدات من خريجي معهد شنگال للمعلمين للاعتراف بمعهدهم ليتم تعيينهم كباقي الخريجين والخريجات، اعترفت وزارة التربية العراقية بالمعهد حسب ما نشرته النائب في البرلمان العراقي “د.خالدة خليل”.واعلنت “خليل” بأنه “بعد مباحثات مع معالي وزير التربية د.علي الدليمي حول هذا الموضوع ومتابعتها الجادة وضرورة مراعاة المكون الايزيدي الذي …

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