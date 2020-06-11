بالوثيقة.. الصحة تطلب من شركة استرالية الاسراع ببناء 3 مستشفيات في بغداد والديوانية وديالى

2020/06/11 | 17:14 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

وجهت وزارة الصحة العراقية، طلبا إلى شركة استرالية من أجل الاسراع ببناء 3 مستشفيات في بغداد والديوانية وديالى.

وحصلت (بغداد اليوم)، على وثيقة صادرة عن الوزارة تتضمن :"طلبا للمباشرة بانشاء مستشفيات بسعة 400 سرير في جانب الرصافة ببغداد ومحافظتي الديوانية وديالى".

وبحسب الوثيقة، فأن "المباشرة بالعمل تكون خلال 30 يوما من تاريخ توقيع ملحق العقد"، داعية الشركة إلى "ضرورة المباشرة في مواقع العمل واستلامها خلال فترة لا تتجاوز الاسبوع من تاريخ صدور الكتاب وخلاف ذلك تتحمل الشركة كافة التبعات القانونية".

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