2020/06/11 | 17:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- متابعة

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس أمرا تنفيذيا يقضي بفرض عقوبات على مسؤولين في المحكم...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( ترامب يوقع أمرا تنفيذيا بشأن فرض عقوبات على مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( ترامب يوقع أمرا تنفيذيا بشأن فرض عقوبات على مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).