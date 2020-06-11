مستشار الكاظمي: العراق ليس بحاجة لهذا العدد من القوات الأمريكية

2020/06/11 | 17:14 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال هشام داود مستشار رئيس الوزراء العراقي إن الحوار المرتقب بين العراق وأمريكا ليس فيه "شيئا مخفيا"....

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