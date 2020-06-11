بالوثيقة.. الصحة تطلب من شركة استرالية الاسراع ببناء 3 مستشفيات في بغداد والديوانية وديالى

2020/06/11 | 17:18 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز وجهت وزارة الصحة العراقية، طلبا إلى شركة استرالية من أجل الاسراع ببناء 3 مستشفيات في بغداد والديوانية وديالى.وحصلت “العهد نيوز” على وثيقة صادرة عن الوزارة تتضمن، “طلبا للمباشرة بانشاء مستشفيات بسعة 400 سرير في جانب الرصافة ببغداد ومحافظتي الديوانية وديالى”.وبحسب الوثيقة، فأن “المباشرة بالعمل تكون خلال 30 يوما من تاريخ توقيع […]

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