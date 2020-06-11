عمدة سياتل الأمريكية تنصح ترامب بـ”العودة إلى المخبأ”

2020/06/11 | 18:00 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز علقت عمدة مدينة سياتل جيني دوركان، اليوم الخميس، على انتقادات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لها، ونصحته بالعودة إلى “المخبأ في القبو”.نشرت دوركان بحسابها الخاص على “تويتر” تغريدة قالت فيها: “اجعلنا جميعا في أمان، ارجع إلى مخبئك في القبو”.وكان ترامب قد نشر تغريدة في وقت سابق من اليوم الخميس، انتقد فيها حاكم […]

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