ظريف: حان الوقت لإنهاء استبداد “إسرائيل”

2020/06/11 | 18:02 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إن لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (أيباك) تصدر تعليمات لأعضاء الكونغرس بطريقة غير معلنة، منذ سنوات، مشيرا إلى أنها تسببت في تسميم السياسات الأمريكية.وأرفق ظريف خبرا نشرته وكالة “جويش تلغرافيك” بعنوان: “في تغيير كبير… “أيباك” تعطي أعضاء الكونغرس ضوءا أخضر لانتقاد خطة الضم الإسرائيلية” وكتب […]

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