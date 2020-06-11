وزيرة الاعمار: خطة لتأهيل جميع الجسور في الموصل

2020/06/11 | 18:04 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزيرة الاعمار والاسكان والبلديات العامة، نازنين محمد، وجود خطة لتأهيل واعمار جميع الجسور في مدينة الموصل.

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