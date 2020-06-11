الصحة تعلن “الحصيلة الألفية” لكورونا: واسط تفاجىء الجميع!

2020/06/11 | 18:08 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الخميس، الحصيلة اليومية لإصابات وباء كورونا في البلاد.وقال بيان أطلعت عليه “يس عراق”، “تم فحص (9342) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (339868)”.– سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة […]

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