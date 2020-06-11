وزارة التعليم تعلن عن زمالات دراسية جديدة بواقع 40 منحة

2020/06/11 | 18:08 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، عن توفر زمالات دراسية رومانية بواقع أربعين منحة دراسية للعام الدراسي 2021/2020.وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة حيدر العبودي في بيان اطلعت عليه “العهد نيوز” ، إن “الزمالات المعلنة تشمل 40 منحة دراسية في مجالات العلوم الاقتصادية والأعمال التجارية والعلوم الزراعية والنفط والغاز والعلوم التقنية […]

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