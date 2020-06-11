موسكو: تقليص الوجود العسكري الأمريكي في ألمانيا قد يخفف من حدة التوتر في أوروبا

2020/06/11 | 18:08 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أعربت وزارة الخارجية الروسية عن اعتقادها بأن تقليص تعداد القوات الأمريكية المنتشرة في ألمانيا من شأنه أن يخفف من حدة التوتر العسكري السياسي في أوروبا.وفي موجز صحفي يومي، اليوم الخميس، علقت المتحدثة باسم الوزارة، ماريا زاخاروفا، على إعلان واشنطن عن خططها لتقليص الوجود العسكري الأمريكي في ألمانيا، قائلة: “من جانبنا، سنرحب بأي […]

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