تعرف على احد أثمن قصور هوليوود.. قصر ماري كاري

2020/06/11 | 18:08 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..تكشف المنازل بموقعها وتصميمها ونوع بنائها مدى ثراء أصحابها وقيمتها الحقيقية في بورصة العقارات وتبدأ من مليون إلى نصف مليار أحياناً،وأثمن منزل من بين منازل مشاهير هوليوود،هو منزل المغنية العالمية ماريا كاري.فماريا كاري “49 عاماً” تمتلك قصراً يعدّ واحداً من أثمن العقارات على مستوى العالم، فقد بلغ سعره 125 مليون دولار أميركي، وهو […]

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