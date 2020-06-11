نيللي كريم تعلن خطوبتها رسميا وتحدد موعد الزواج

2020/06/11 | 18:08 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أعلنت الفنانة المصرية نيللي كريم، أنها احتفلت رسميا بخطوبتها لرجل الأعمال عمر إسلام في جو عائلي، بحضور اقتصر على افراد من الاسرتين بمدينة الجونة، التزاما باجراءات التباعد الاجتماعي لمنع تفشي فيروس كورونا.وأكدت نيللي في توضيح رسمي أن الصور التي نشرت عبر حسابها بموقع إنستغرام كانت بعد دقائق من انتهاء حفل الخطوبة، وتوقعت اجراء مراسم […]

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