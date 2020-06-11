هَلْ ستكونُ مناطق الإدارة الذاتيّة في سوريا مُحصّنة من قانون “قيصر”؟

2020/06/11 | 18:11 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على الرّغمِ من أنَّ العقوبات الأميركيّة والدوليّة لا تَستَهدِف على وجهِ التّحديد شمال شرقي سوريا الخاضعةِ لسيطرة #قوات_سوريا_الديمقراطيّة، إلا أن المنطقة تتأثّر من توقّف التّجارة عمليّاً، وكذلك بسبب الانهيار المُفاجئ لليرة السّوريّة مقابل الدولار.ويقول…

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