ماذا يفرض ترامب عقوبات على الجنائية الدولية في لاهاي؟

2020/06/11 | 18:13 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز فرض الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، عقوبات على المحكمة الجنائيّة الدوليّة في لاهاي، بسبب “التحقيقات في جرائم حرب أميركيّة في أفغانستان” وقرارات المدعية الدولية “ضد إسرائيل”.والأحد الماضي، وصف وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، في “بودكاست” يصدر عن مركز أبحاث أميركي يُعرف بولائه للمحافظين، المحكمة الدولية بـ”الفاسدة”، وأضاف “نحن مصممون على حماية […]

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