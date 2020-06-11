هنا الزاهد ترفض اعتذار زوجها أحمد فهمي

2020/06/11 | 18:13 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أبدت الفنانة هنا الزاهد دهشتها مع إعلان زوجها النجم أحمد فهمي اعتذاره من جمهوره بسبب تواضع مستوى مسلسله الأخير “رجالة البيت” الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2020، مؤكدة إنها ترفض هذا الاعتذار وأصيبت بالدهشة عندما قرأت ما كتبه فهمي.وقال هنا في لقاء عبر برنامج TheInsider : فوجئت بردة فعله واعتذاره للجمهور، وأعتقد أنها […]

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