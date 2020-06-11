2020/06/11 | 18:14 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثائق.. وزارة الصناعة ترفع اسعار الاوكسجين وتهدد الصحة بقطع التجهيز هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/11 | 18:14.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثائق.. وزارة الصناعة ترفع اسعار الاوكسجين وتهدد الصحة بقطع التجهيز) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثائق.. وزارة الصناعة ترفع اسعار الاوكسجين وتهدد الصحة بقطع التجهيز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).