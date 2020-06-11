فشل الدراجة الطائرة الروسية “سكوربيون” في اختبار لشرطة دبي ونجاة الطيار بأعجوبة | فيديو

2020/06/11 | 18:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فقدت دراجة من نوع “سكوربيون” (Scorpion) الطائرة والتي تنتجها شركة “هوفرسيرف” (Hoversurf) الروسية السيطرة خلال رحلتها التجريبية هذا الأسبوع في دبي بحسب تقرير لموقع “إنترستنغ إنجنيرنغ” (interesting engineering).

وحققت الشركة -التي تتخذ من روسيا مقرا لها- اختبارات ناجحة في روسيا، لكن الاختبار الجديد وضع علامات استفهام على جودة أنظمتها للتعامل مع المواقف الصعبة، خصوصا أن الدراجة تهدف للانضمام إلى صفوف شرطة دبي كدراجة نارية طائرة.

ويتطلب الأمر بعض الشجاعة للقفز إلى آلة تصعد في الهواء الطلق مع أربع مراوح دوارة قريبة من أرجل الطيار، ناهيك عن أن الحماية الوحيدة هي خوذة دراجة وبعض الدروع.

عندما تسير الطائرة بشكل خاطئعندما تم اختبار الدراجة الطائرة في منطقة منعزلة في دبي لم يتوقع على الأرجح أولئك الذين يقفون حولها ما حدث في غضون ثوان، فعندما قفز الطيار فوق الدراجة الطائرة وصعد متجها إلى ما يصل إلى 30 مترا في الهواء توقف الباروميتر فجأة وفقا لشركة هوفرسيرف، وبدأ الطيار مع الدراجة النارية الطائرة يندفعان بسرعة إلى الأرض الخرسانية الصلبة.

وقبل الاصطدام، انزلقت الحوامة ذهابا وإيابا، ثم بدا وكأن الآلة لم تستطع معرفة كيفية البقاء أفقيا وهبطت بكثافة على دعامتيها الخلفيتين، قبل أن تنقلب إلى الخلف مع سحب الطيار تحتها، حيث استمرت المراوح الأمامية في الدوران.

ولحسن الحظ نجا الطيار ولكن الطائرة تحطمت، ووفقا لشركة هوفرسيرف على مقطع الفيديو الخاص بها على يوتيوب “تعطل الباروميتر في اختبار الدراجة الطائرة في دبي ووقع الحادث على ارتفاع 30 مترا، عملت جميع أنظمة السلامة بشكل جيد، ولم يصب الطيار، السلامة هي شاغلنا الرئيسي، وبفضل مثل هذه الحوادث أصبحت تصاميمنا أكثر أمانا”.

ويقول تقرير موقع إنترستنغ إنجنيرنغ إنه أمر مثير للإعجاب أو غبي تماما لإجراء مثل هذا الاختبار على الخرسانة الصلبة، فالعادة أن تتم هذه الاختبارات فوق الماء أو على الحبال، ولكنه لا يزال يوما جيدا طالما لم يصب أحد بجروح خطيرة وتم الالتزام بإرشادات السلامة.

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