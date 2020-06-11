تسجيل 1261 اصابة جديدة بكورونا في عموم محافظات العراق

2020/06/11 | 18:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بيان رسمي:

الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة لفايروس كورونا المستجد في العراق

تم فحص (9342) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (339868 )

- سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم ( 1261) أصابة في العراق موزعة كالتالي: بغداد / الرصافة 123بغداد / الكرخ 174مدينة الطب 267 النجف الأشرف 14االسليمانية 58 أربيل 11 دهوك 3كربلاء 33 كركوك 16 ديالى 70 واسط 233 بابل 26 البصرة 23 ميسان 76 الديوانية 94 ذي قار 8 الأنبار 3 المثنى 11 نينوى 9 صلاح الدين 9

- الشفاء: 354 حالة، وكما يلي:بغداد الرصافة 106 بغداد الكرخ 108 مدينة الطب 30 النجف 11 دهوك 5 كركوك 14 كربلاء 5 ديالى 4 البصرة 13 ميسان 19 بابل 16 الديوانية 8 ذي قار 10 نينوى 5

-الوفيات 31 حالة وكما يلي :بغداد الرصافة 8 بغداد الكرخ 4 مدينة الطب 4 النجف 1 كركوك 1 ديالى 1 واسط 1 البصرة 1 ميسان 3 بابل 1 ذي قار 3 الأنبار 1 المثنى 1 صلاح الدين 1

مجموع الأصابات : 16675مجموع حالات الشفاء : 6568الراقدين الكلي: 9650الراقدين في العناية المركزة: 98مجموع الوفيات: 457

دائرة الصحة العامة وزارة الصحة والبيئةالخميس 11 حزيران 2020

لمتابعة اخبار العراق والعالم حمل تطبيق بغداد اليوم

من هنا

بغداد اليوم- بغداد

أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الخميس، أن الاستقطاعات في رواتب المتقاعدين سيتم اعادتها خلال الايام المقبلة.

وقال الكاظمي في مؤتمر صحفي، إن "الاستقطاعات كانت عملية تمويل بسبب نقص السيولة وشملت 27% من المتقاعدين وسنعيدها

بغداد اليوم _ ديالى

قال النائب عبد الخالق العزاوي، اليوم الخميس، إن محافظة ديالى تعان شللا كهربائيا يكبد الأهالي ملايين الدنانير يومياً، فيما حذر من كارثة وشيكة بسبب تذبب الطاقة الكهربائية.

وذكر عبد الخالق العزاوي، في حديث لـ(بغداد اليوم)

بغداد اليوم- بغداد

اعلنت وزارة الصحة في اقليم كردستان، اليوم الخميس، تسجيل 72 اصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم محافظات الاقليم.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب انه "خلال 24 ساعة الماضية وبعد اجراء 2254 فحصا، تم تسجيل 72 حالة اصابة بفيروس كورو

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( تسجيل 1261 اصابة جديدة بكورونا في عموم محافظات العراق) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( تسجيل 1261 اصابة جديدة بكورونا في عموم محافظات العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).