بهذه العبارات..السيد السيستاني يرد على رسالة لرئيس الوقف الشيعي+شاهد

2020/06/11 | 18:16 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشاد المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني، في "تصحيح مسار ديوان الوقف الشيعي"....

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