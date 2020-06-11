بعد انهيار قيمة عملة بلاده،، نجم يفاجىء ناديه الأول

2020/06/11 | 18:17 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلن نادي الفتوة السوري أن عمر السومة، نجم الأهلي السعودي والمنتخب السوري، دعم النادي ماديا بتكفله بدفع مستحقات لاعبي فريق الفتوة.وقال بيان للنادي على صفحته الرسمية، “يتقدم رئيس مجلس إدارة نادي الفتوة الرائد بسام العرسان بالنيابة عن مجلس إدارة النادي وجماهيره بخالص الشكر والتقدير وعميق الامتنان لابن نادينا ولاعبنا الخلوق كابتن […]

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