العراق يسجل 31 وفاة و1261 اصابة جديدة بكورونا.. ارقام قياسية

2020/06/11 | 18:17 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… اعلن وزارة الصحة العراقية الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة لفايروس كورونا المستجد في العراق، مسجلة في يوم واحد 31 حالة وفاه و1261 اصابة جديدة .وقالت الوزراة في بيان لها تلقته ( المستقلة) اليوم الاخميس انه تم فحص (9342) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي […]

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