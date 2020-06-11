ترامب يهدد محكمة جرائم الحرب الدولية ويصدر عقوبات ضد مسؤولين فيها

2020/06/11 | 18:19 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … هدد الرئيس الامريكي دونالد ترامب محكمة جرائم الحرب الدولية بان واشنطن تعارض اي اجراء لتحقيقات بجرائم الحرب التي ارتكبتها القوات الامريكية .وذكرت صحيفة ذي ناشيونال البريطانية في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ أن ” ترامب اصدر اليوم ، الخميس، امرا تنفيذيا يجيز استخدام عقوبات ضد مسؤولين من المحكمة الجنائية الدولية بشأن تحقيق […]

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