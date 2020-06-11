وزير الخارجية: العراق يدعم الجهود العربية والإسلامية الرامية للتصدي للتهديدات الإسرائيلية

2020/06/11 | 18:23 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكّد وزير الخارجيّة فؤاد حسين، دعم العراق الجُهُود العربيّة والإسلاميّة بشأن التصدّي للتهديدات الإسرائيليّة بضمّ أجزاء من الأراضي الفلسطينيّة.

وأدان حسين في كلمة ألقاها في الاجتماع الاستثنائيّ الافتراضيّ، عبر دائرة تلفزيونيّة مُغلقة على مُستوى وزراء خارجيّة دول منظمة التعاون الإسلاميّ، أدان تلك التهديدات بضم مناطق من بينها الضفة الغربيّة، وغور الأردن، وشمالي البحر الميت، وغيرها، مُشدِّداً على أهمّية توحيد الجُهُود للتحرُّك على المُجتمع الدوليّ لمُواجَهتها، لأنّها تنال من حُقُوق الفلسطينيين، وتُهدِّد السلم والأمن الدوليّين، وتُخالِف مقاصد الأمم المتحدة.

وجدد حسين موقف العراق الدائم والثابت تجاه القضيّة الفلسطينيّة، وحقّ الشعب الفلسطينيّ في إقامة دولته المُستقِلّة وعاصمتها القدس الشريف، معربا عندعم العراق للقرار الصادر في الخامس من أيلول من العام الماضي، عن الاجتماع الاستثنائيّ لمجلس وزراء الدول الأعضاء، والذي نصّ على التصدّي لتلك التهديدات، واتخاذ جميع الخطوات السياسيّة والقانونيّة لمُواجهتها وفقاً لقرارات الشرعيّة الدوليّة.

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