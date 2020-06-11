الكاظمي يكشف

2020/06/11 | 18:25 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، عن طلبات تقدم بها زعيم القائمة الوطنية اياد علاوي لتعيين ابنته، مضيفاً أنه إذا سئل سيقول "ما أدري".

وقال الكاظمي، في مؤتمر صحافي عقده، اليوم، وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، "إنني أرفض المزايدات السياسية من البعض، وعمر حكومتي الحقيقي أسبوع"، مبينا أن "عمر حكومتي الحقيقي هو سبعة أيام لأنها اكتملت الاسبوع الماضي".

وأشار إلى أن "اياد علاوي طلب مني وزارة الدفاع وتعيين ابنته مستشارة لي، واذا سؤل عن ذلك سيقول (ما ادري)".

وأضاف الكاظمي، أنه "من العام 2018 طلبوا مني ان أكون رئيسا للوزراء ولم اقبل، وليس لدي شيء اخسره سوى ان اقوم بالاصلاح"، لافتا الى أن "هدف حكومتي الوصول لانتخابات نزيهة وحماية الاقتصاد من الانهيار وحفظ هيبة الدولة".

ولفت الكاظمي إلى أن "سقوط الموصل لم يكن صدفة وانما نتيجة لسوء الادارة والفساد والطائفية".

وكان اياد علاوي قال عبر بيان صدر عن ائتلافه "الوطنية"، إن خطوة الاستقطاعات من رواتب المتقاعدين كشفت عن "ضعف الحكومة وعجزها عن مواجهة الفاسدين، وتخليها عن وعودها بهذا الصدد" .

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