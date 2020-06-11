الكاظمي : علاوي طلب مني وزارة الدفاع وتعيين ابنته مستشار واذا سؤل عن ذلك سيقول (ما ادري)

2020/06/11 | 18:27 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة) كشف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، عن طلبات تقدم بها زعيم القائمة الوطنية اياد علاوي لتعيين ابنته، مضيفاً أنه إذا سئل سيقول “لا أدري”.وقال الكاظمي في مؤتمر صحفي عقده وتابعته ( المستقلة)..اليوم الخميس، “إنني أرفض المزايدات السياسية من البعض، وعمر حكومتي الحقيقي أسبوع”، مبينا أن “عمر حكومتي الحقيقي هو سبعة أيام لأنها اكتملت […]

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