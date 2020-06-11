علماء يتمكنون من تطوير نظير جنين بشري من الخلايا الجذعية

2020/06/11 | 18:28 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أفادت الخدمة الصحفية لجامعة كامبريدج، نقلاً عن مقال في مجلة “نيتشر”، أن علماء الأحياء الجزيئية البريطانيين طوروا لأول مرة نظيرًا لجنين بشري، مماثلا في السلوك والجهاز، باستخدام الخلايا الجذعية.وقال أستاذ جامعة كامبريدج ألفونسو مارتينيز-أرياس: “نموذجنا يعيد إنتاج جزء من برنامج التنمية البشرية.لقد كان من المثير للاهتمام للغاية بالنسبة لنا متابعة العمليات […]

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