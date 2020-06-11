متظاهرون يقيمون “منطقة ذاتية” بعد السسيطرة على احد احياء سياتل

2020/06/11 | 18:30 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..في محاولة للحد من التصعيد، وبعد عشرة أيام من المواجهات بين عناصر الشرطة الأمريكية والمحتجين، ضد مقتل جورج فلويد على يد شرطي في مينيابوليس يوم 25/05/2020، قرر عمدة مدينة سياتل ترك المتظاهرين يقيمون في أحد أحياء المدينة، حيث أنشأوا منطقتهم “المستقلة ذاتياً”.وتقرأ على لافتة عند مدخل “منطقة كابتول هيل المستقلة” (شاز): “أنت الآن تغادر […]

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