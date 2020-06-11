ألمانيا.. اكتشاف مهم يمكنه التنبؤ بمسار المرض بفيروس كورونا

2020/06/11 | 18:31 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أكد علماء ألمان نتيجة دراسة أجريت على 40 مريضا بفيروس كورونا في مدينة ووهان الصينية، يمكنها التنبؤ بمسار الفيروس لدى أي مريض بمساعدة نوعين من الخلايا المناعية في الدم.وقال مدير معهد علم الفيروسات بمستشفى إسن الجامعي بألمانيا، أولف ديتمر، إن “نتائج تلك الدراسة تأكدت لدى كثير من المرضى في ألمانيا أيضا”.وأضاف: […]

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