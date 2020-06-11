شركة عالمية تطرح حاسوبا جديدا بسعر منافس للغاية

2020/06/11 | 18:31 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز دعما لمواقعها في سوق الإلكترونيات مؤخرا كشفت شركة Lenovo عن حاسب شخصي مميز بمواصفات مقبولة بسعر منافس جدا بلغ 229 دولارا فقط.وحصل Chromebook 3 الجديد على هيكل خفيف الوزن مصنوع من البلاستيك، مزود بشاشة TN بمقاس 11 بوصة بدقة عرض (1366/768) بيكسل.وزودته Lenovo بمعالج Intel Celeron N4020 جيد الأداء، وذاكرة وصول […]

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