الكاظمي : الاستقطاعات التي حصلت في رواتب المتقاعدين سنعيدها في الايام القادمة

2020/06/11 | 18:38 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد اكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الخميس، أن الاستقطاعات في رواتب المتقاعدين سنعيدها خلال الايام المقبلة، مشيرا الى ان الاستقطاع جاء بسبب عدم توفر السيولة.وقال الكاظمي في مؤتمر صحفي، إن "الاستقطاعات في رواتب المتقاعدين سنعيدها خلال الايام المقبلة"، مبينا ان "الاستقطاعات حدثت بسبب عدم السيولة النقدية".واضاف، أن "البلاد انتكست وتدهور اقتصادها عندما اصبحت عبدا للنفط"، مشيرا الى ان "الاقتصاد العراقي كذبة وغير موجود وانما يعتمد على النفط فقط ونفتقر للنظام المصرفي".وتابع، أن "هدف حكومتي الوصول لانتخابات نزيهة وحماية الاقتصاد من الانهيار وحفظ هيبة الدولة"، معربا عن رفضه "المزايدات السياسية من البعض وعمر حكومتي الحقيقي أسبوع".

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