مدافع برشلونة

2020/06/11 | 18:38 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _دولية طبّق نادي برشلونة متصدر الليغا بروتوكول الليغا على مدافعه نيلسون سيميدو، كما أخضعه لاختبار فيروس كورونا، وحرمه من التدريب لحين ظهور نتيجة الاختبار بعد انتهاكه برتوكول الليغا بحضوره إحدى الحفلات.وظهر سيميدو على التلفزيون الإسباني وهو في تجمع يضم أكثر من 20 شخصا، يوم الإثنين الماضي، وقال برشلونة عبر موقعه على الإنترنت، إن اللاعب لم يتدرب اليوم الخميس؛ بسبب بروتوكول الدوري الذي يفرض قواعد صارمة على أنشطة اللاعبين.وذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن برشلونة قرر عزل سيميدو عن باقي الفريق مؤقتا؛ بعد تجاوزه بروتوكول COVID-19.وخضع المدافع البرتغالي لاختبار جديد، صباح الخميس، وحال جاءت النتيجة سلبية، فيمكنه العودة إلى التدريب مع الفريق، يوم الجمعة، وبالتالي اللعب ضد ريال مايوركا، يوم السبت، في حال اقتنع المدير الفني كيكي سيتين بأنه سيكون جاهزا.وهذا الإجراء الذي اتخذه برشلونة جاء من تلقاء نفسه دون فرض من رابطة الليغا، رغم أن سيميدو وزملاءه يجب أن يخضعوا لاختبار درجة الحرارة في نفس يوم المباراة، وقبل دخول استاد "سون مويكس".وأشارت الصحيفة إلى أنه في حال جاءت عينة سيميدو إيجابية، سيتم عزله لحين تحول العينة إلى سلبية، وبعدها يمكنه الانضمام إلى الفريق.وكانت إسبانيا من أكثر الدول تضررا بالوباء الذي أودى بحياة ما يزيد على 27 ألف شخص، ووجه ضربة قوية للاقتصاد.

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