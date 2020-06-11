الكاظمي : سوف نعيد استقطاعات رواتب المتقاعدين الايام المقبلة او مع راتب الشهر القادم

2020/06/11 | 18:39 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… أعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أن استقطاعات رواتب المتقاعدين كانت عملية تمويل بسبب نقص السيولة وشملت 27% من المتقاعدين، مشيرا إلى أن حكومته ستعيدها خلال الايام المقبلة او مع راتب الشهر القادم.وقال الكاظمي في مؤتمر صحفي تابعته ( المستقلة)..اليوم الخميس إنه “سلمنا 73% من المتقاعدين دون المساس برواتبهم”، مصيفا أن “عراقيي […]

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