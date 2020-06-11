وفاة شخص وإنقاذ 25 آخرين من حريق اندلع بأحد الفنادق بمحافظة أربيل

2020/06/11 | 18:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أسفر حريق اندلع في أحد فنادق محافظة أربيل، عن وفاة شخص واحد إضافة الى اضرار مادية كبيرة.

وذكر مصدر بمديرية الدفاع المدني بالمحافظة، ان فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق، قبل اتساع رقعته وتسببه بكارثة على حد وصفه، وإنقاذ خمسة وعشرين شخصا بعد ان حاصرتهم النيران على سطح المبنى، مبينا ان الحريق اندلع بداية الأمر في الطابق الأرضي الذي يضم محلات لبيع الأجهزة الكهربائية، فيما أوضح المصدر ان الشخص المتوفي نتيجة الحادث هو من اللاجئين السوريين، وتوفي مختنقا اثناء نومه بسبب كثافة الدخان المتصاعد من الحريق.

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