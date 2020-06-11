وزير الخارجية يتلقى دعود لزيارة العاصمة الروسية

2020/06/11 | 18:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تلقى وزير الخارجيّة فؤاد حسين، دعوة من سفير روسيا الاتحاديّة لدى بغداد “ماكسيم ماكسيموف” لزيارة العاصمة الروسية موسكو.

وأعرب حسين خلال استقباله السفير الروسي، الذي سلم وزير الخارجية رسالة تهنئة من نظيره الروسي سيرجي لافروف، بمناسبة تسنّمه مهامّ عمله وزيراً للخارجيّة، أعرب عن أمله بتحقيق لقاء قريب في موسكو، لمناقشة مُختلِف الموضوعات التي تهمّ البلدين، وبما يتعلق التعاون الاقتصاديّ والتجاريّ بينهما على وجه الخصوص، مبينا ان من أولويّات الحكومة الحالية هي إعادة بناء الاقتصاد العراقيّ، إضافة الى التنسيق بين روسيا والعراق وبقية الدول المُصدِّرة للنفط.

من جهته أشاد السفير الروسيّ، بالمُستوى العالي للتنسيق بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب، وعمل الشركات الروسيّة لبناء وتطوير البنى التحتية العراقيّة في قطاع النفط والكهرباء، إضافة إلى التعاون العلميّ والفنّي، معربا عن أمله في عقد الدورة التاسعة للجنة المُشترَكة في موسكو نهاية العام الجاري.

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