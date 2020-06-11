حرب إسقاط رموز “العنصرية” في بريطانيا!

2020/06/11 | 18:45 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز حدد موقع على شبكة الإنترنت الذي أنشأته حملة “الإطاحة بالعنصريين – Topple The Racists” عشرات المعالم والشخصيات المثيرة للجدل في التاريخ البريطاني.وتظهر القائمة تماثيل ونصب مطلوب إزالتها من بينها النصب التذكارية للملوك مثل الملك تشارلز الثاني والملك جيمس الثاني في القائمة وكذلك اللورد أوليفر كرومويل المناهض الملكية.ومع احتدام الجدل حول مستقبل […]

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