إصبع على الجرح.. مظلومية المتقاعدين

2020/06/11 | 18:45 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب: منهل عبد الأمير المرشدي لا يختلف اثنان من ذوي العقل والبصيرة على إن رواتب المتقاعدين في العراق هي الأقل والأدنى في العالم وإن ما يتقاضوه لا يكاد يكفي مصروف أيام معدودة رغم خدمتهم اكثر من عشرين وثلاثين سنة في دوائر الدولة حيث لا يتجاوز الراتب المليون دينار وهو بمعدل ال500 الف دينار عند الفالب […]

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