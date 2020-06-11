قيس الخزعلي يغرد بشأن مطالب الادارة الامريكية ببقاء قواتها في العراق

2020/06/11 | 18:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تغريدية الخزعلي:

على الادارة الامريكية ان تعلم حين مطالبتها ببقاء قواتها العسكرية في العراق انها سوف تكون محكومة بالقانون العراقي لان البرلمان العراقي رفض سابقا وسيرفض اعطاء حصانة لهم .



ولن نسمح بأي محاولات التفاف على هذه المسألة.

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بغداد اليوم - بغداد

اكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الخميس، ان الحوار الذي سينطلق اليوم بين العراق وأمريكا سيعتمد على رأي المرجعية والبرلمان وحاجة العراق.

وقال الكاظمي، في مؤتمر صحفي حضرته (بغداد اليوم)، إن "إياد علاوي يشن هجوما

بغداد اليوم _ بغداد

هاجم رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، رئيس ائتلاف الوطنية إياد علاوي، فيما كشف أن الأخير طلب منه وزارة الدفاع وتعيين ابنته مستشارة لرئيس الحكومة.

وقال الكاظمي، في مؤتمر صحفي حضرته (بغداد اليوم)، إن "إياد

بغداد اليوم- بغداد

وجهت وزارة الصحة العراقية، طلبا إلى شركة استرالية من أجل الاسراع ببناء 3 مستشفيات في بغداد والديوانية وديالى.

وحصلت (بغداد اليوم)، على وثيقة صادرة عن الوزارة تتضمن :"طلبا للمباشرة بانشاء مستشفيات بسعة 400

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