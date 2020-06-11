خطوة مفاجئة في الحبوبي،،وأفراح وأحتفالات في ساحة التحرير بعد اعتقال “الجريذي”،، هل أنتهى زمن المندسين؟

2020/06/11 | 18:48 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أغلقت قيادة شرطة محافظة ذي قار، اليوم الخميس، مداخل ومخارج ساحة الحبوبي، مركز الاحتجاجات والاعتصامات في المحافظة.وتسلمت شرطة المحافظة مهام أمن ساحة الحبوبي مؤخراً، وقالت ان الخطوات تأتي للحفاظ على أرواح المتظاهرين من المندسين.وقال عدد من المتظاهرين ان المشاورات مع القيادات في المحافظة اسفرت عن القبول باستلام الشرطة […]

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