البرلمان يكشف عن توجه حكومي جديد بشأن حظر التجوال

2020/06/11 | 18:48 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشفت خلية الأزمة النيابية، يوم الخميس، عن توجه حكومي لرفع حظر التجوال الشامل والانتقال إلى الجزئي وحجر المناطق.

وقال عضو اللجنة عباس عليوي لوكالة شفق نيوز، إن "أعداد الإصابات ارتفعت في الأيام الأخيرة، وأصبح العراق يسجل يوميا أكثر من ألف إصابة"، منوها إلى أن "رفع حظر التجوال الشامل عن بغداد والمحافظات العراقية مرتبط بتقرير وزارة الصحة عن حالات الإصابة بفيروس كورونا".

وأضاف أن "هناك توجه لدى الحكومة لرفع حظر التجوال والانتقال إلى الجزئي مع حجر المناطق التي تشهد نسبة عالية من الإصابات بالفيروس"، داعيا بالوقت ذاته المواطنين إلى "الالتزام بالتعليمات الصادرة من وزارة الصحة والوقاية من الوباء".

ويسري حظر التجوال الشامل في العراق لغاية السبت المقبل، ليسري بعد ذلك حظر تجوال جزئي باستثناء أيام الخميس والجمعة والسبت التي سيكون فيها الحظر شاملاً.

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، يوم الخميس، تسجيل 1261 إصابة و354 حالة شفاء و31 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة في عموم العراق.

ولفتت الوزارة إلى أن مجموع الإصابات بلغ 16675، ومجموع حالات الشفاء 6568، والراقدين الكلي 9650، والراقدين في العناية المركزة: 98 ومجموع الوفيات 457.

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