منظمة السياحة العالمية تعلن تونس “وجهة آمنة” خلال وباء كوفيد-19

2020/06/11 | 18:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أعلنت منظمة السياحة العالمية إن تونس باتت تمثل “وجهة سياحية آمنة” خلال جائحة كوفيد-19، مضيفة أن البلاد اتخذت إجراءات قوية من أجل إعادة إطلاق السياحة.وفي تغريدة عبر حسابها في تويتر، شددت المنظمة على أن تونس اتبعت بروتوكولاً صحياً مشدداً لضمان حماية السياح والموظفين في هذا القطاع، وهو صيع في المكتب الوطني التونسي للسياحة.[…]

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