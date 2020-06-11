2020/06/11 | 19:30 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحة الرصافة تنشر أماكن الإصابات الجديدة بكورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/11 | 19:30.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة الرصافة تنشر أماكن الإصابات الجديدة بكورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة الرصافة تنشر أماكن الإصابات الجديدة بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).