2020/06/11 | 19:33 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقاعد تعلن اعادة المبالغ المستقطعة من رواتب المتقاعدين

تتمة ..

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